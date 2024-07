Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Tunnel in Richtung Norden

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Vor dem Gotthard Richtung Süden hat sich am Freitag ein Stau von zehn Kilometern Länge gebildet. Die Wartezeit zwischen Erstfeld und Göschenen betrug bis zu einer Stunde und 40 Minuten.

Das teilte der Touring Club Schweiz (TCS) via Kurznachrichtendienst X mit. Auch in Richtung Norden mussten die Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen Geduld aufbringen. Zwischen Quinto und Airolo war die Blechlawine am frühen Nachmittag fünf Kilometer lang. Der Zeitverlust belief sich auf 50 Minuten.