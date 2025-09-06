The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zentralbahn kauft für 193 Millionen Franken acht neue Züge

Keystone-SDA

Die Zentralbahn beschafft acht neue Züge. Damit soll der prognostizierte Anstieg an Passagieren bewältigt werden, wie das Bahnunternehmen am Samstag mitteilte. Die Gesamtinvestition für die neuen Züge beträgt demnach rund 193 Millionen Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vertrag für das neue Rollmaterial wurde laut der Zentralbahn (ZB) am Jubiläumsanlasses der Bahn am Samstag in Stansstad NW unterzeichnet.

Die Platzkapazität der bestehenden Züge stosse an ihre Grenzen, so die ZB. Auf den touristisch stark frequentierten Strecken Luzern – Interlaken und Luzern – Engelberg schöpfe die Bahn ihre Kapazitäten zunehmend aus. Gründe dafür seien der steigende Freizeitverkehr, das starke Wachstum des internationalen Tourismus und das veränderte Reiseverhalten mit mehr Gepäck.

Konkret beschafft sich die Bahn fünf neue Triebzüge des Typs «Adler» und drei Triebzüge des Typs «Fink». Diese Zugtypen verkehren bereits heute auf dem Streckennetz.

Drei der neuen «Adler» kommen laut der Bahn auf der Strecke Luzern – Interlaken zum Einsatz, die restlichen zwei auf der Strecke Luzern – Engelberg zwei. Die drei «Fink»-Züge werden für einen Einsatz Einsatz zwischen Meiringen und Interlaken beschafft.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft