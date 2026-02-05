Zentralschweiz bildet erstmals 3000 Menschen in der Pflege aus

Keystone-SDA

In den Zentralschweizer Kantonen haben sich 2025 erstmals mehr als 3000 Personen in Ausbildung für einen Pflegeberuf befunden. Laut dem Bildungszentrum Xund nahm die Anzahl Auszubildender sowohl in der Berufslehre als auch auf Stufe der Höheren Fachschule zu.

1 Minute

(Keystone-SDA) Per Ende 2025 befanden sich 3158 Personen in Pflegeausbildung in Alters- und Pflegezentren, Spitälern, Kliniken und Spitex-Organisationen, wie Bildung Gesundheit Zentralschweiz Xund am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr waren es 180 weniger.

850 Personen haben laut der Mitteilung letztes Jahr eine Berufslehre in der Pflege begonnen und 509 Studierende nahmen eine Ausbildung an der Höheren Fachschule (HF) in Angriff. Das entspricht einem Anstieg von 3,7 respektive 6,7 Prozent gegenüber 2024. Ausserdem wurden 1028 Diplome, Fähigkeitszeugnisse und Atteste vergeben.

Daraus schliesst das Bildungszentrum, dass «Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität von Pflegeausbildungen» Wirkung zeigen. In der Umsetzung der Pflegeinitiative seien wichtige Schritte getätigt worden, so sei etwa seit Herbst erstmals eine Teilzeitausbildung an der HF möglich. Zudem investiere Xund gemeinsam mit den Branchen, Betrieben und Kantonen ins Berufsmarketing.