Zentralschweizer Frühlingsmesse zeigt Laufstall und Miniatur-Welt

Keystone-SDA

Unter den 450 Ausstellern der Zentralschweizer Frühlingsmesse Luga ist vom 24. April bis am 3. Mai erstmals ein moderner Laufstall mit grosszügiger Auslaufzone zu sehen. Die jüngsten Gäste können eine Miniatur-Welt von Playmobil entdecken.

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(Keystone-SDA) Die Landwirtschaft ist traditionsgemäss ein fester Bestandteil der Messe, wie es in einer Mitteilung der Luga hiess. Die Besuchenden sollen Tiere aus nächster Nähe erleben können. Zudem sollen sie erfahren, wie die Landwirtschaft technische Einrichtungen nutzt. Neben der Landwirtschaft erhalten auch grosse, schweizweit bekannte Unternehmen wie der Getränkehersteller Rivella oder der Möbelhändler XXXLutz eine Plattform.

Als Gastregion nimmt in diesem Jahr Obwalden an der Messe teil. Die Besuchenden sollen etwa eine virtuelle Gondelfahrt zum Obwaldner Ausflugsort Melchsee-Frutt erleben können.

Einblick in internationale Einsätze der Armee

Die Sonderschauen geben Einblick in die internationalen Einsätze der Schweizer Armee, die Aufgaben des Zivilschutzes oder die Vielfalt des freiwilligen Engagements in der Zentralschweiz. Weitere Themen, welche an der Luga beleuchtet werden, sind Technik, Tourismus sowie Energie und Klima.

Die Messe bietet überdies ein Rahmenprogramm mit über hundert Veranstaltungen. Die Gastregion ist dabei mit 40 «Jung-Juizern» vertreten. Auch die Schweizer Einzel-Grillmeisterschaft findet wieder an der Luga statt.

Die Luga findet jeweils auf dem Messegelände bei der Luzerner Allmend statt. Im 2025 verzeichneten die Organisatoren 125’000 Besuchende. Seit der letztjährigen Ausgabe müssen Kinder unter zehn Jahren keinen Eintritt mehr bezahlen.