Zentralschweizer Polizeikorps nehmen Mann fest

Keystone-SDA

Fünf Zentralschweizer Polizeikorps haben am vergangenen Wochenende gemeinsame Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurde ein Mann wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz festgenommen, wie das Zentralschweizer Polizeikonkordat am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fokus der Polizeiaktion der Korps der Kantone Schwyz, Luzern, Zug, Nidwalden und Obwalden lag auf der Fahrfähigkeit der Fahrzeuglenkenden bei der An- und Abreise zur Street Parade in Zürich, wie es im Communiqué hiess.

Bei der koordinierten Polizeiaktion wurde ein 24-jähriger Italiener bei der Anreise zur Street Parade wegen Verdachts auf Betäubungsmittelhandel festgenommen. Bei ihm wurden laut Mitteilung mehrere abgepackte Drogen sichergestellt.

An verschiedenen Standorten wurden insgesamt 261 Personen und 105 Fahrzeuge überprüft. 15 Fahrzeuglenkende waren nicht fahrfähig, entweder aufgrund des Konsums von Betäubungsmitteln oder Übermüdung.

Die Kontrollen führten zu vier Ausweisentzügen, neun Fahrverboten für die Schweiz, 24 Bussen sowie 25 Anzeigen wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrs- und Betäubungsmittelgesetz, wie es weiter hiess.

Sämtliche Kontrollen seien ohne Zwischenfälle verlaufen und hätten zur Verkehrssicherheit beigetragen, bilanzierten die Zentralschweizer Polizeikorps die koordinierte Aktion.

