The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zentrumsabgeltung für Burgdorf und Langenthal erfährt Zustimmung

Keystone-SDA

Die Städte Burgdorf und Langenthal sollen für ihre Zentrumslasten eine Pauschale erhalten: Zu diesem Schluss kommt die Kantonsregierung auch nach der Vernehmlassung. Sie hat die entsprechende Gesetzesvorlage verabschiedet und dem Grossen Rat unterbreitet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vorlage sieht vor, dass – neben Bern, Biel und Thun – künftig auch die Städte Burgdorf und Langenthal für ihre Zentrumslast abgegolten werden. Die Pauschale soll prozentual aber etwas tiefer liegen als bei den grösseren Städten.

In der Vernehmlassung ist dieser Vorschlag auf breite Zustimmung gestossen, wie die Finanzdirektion am Donnerstag mitteilte. Einzig die Städte Bern und Biel sowie die Grünen hätten ihn abgelehnt, hiess es in der Mitteilung. Sie machten etwa geltend, dass der heutige Kreis der abgeltungsberechtigten Städte gerechtfertigt sei.

In Form einer Mitteilung hatte auch die Gemeinde Köniz das Vorhaben kritisiert. Als viertgrösste «Stadt» mit 44’000 Einwohnenden fühlte sie sich übergangen. Indem der Kanton die Gemeinde Köniz im Gesetz nicht berücksichtigt, würde er die Dynamik und die Bedeutung der Agglomerationen unterschätzen.

Der Grosse Rat wird in der diesjährigen Wintersession über die Änderung des Finanz- und Lastenausgleichs debattieren.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft