Zofingen Regio aktualisiert Velokonzept für sichere Wege

Keystone-SDA

Der Regionalplanungsverband Zofingen Regio lässt das regionale Velokonzept überarbeiten. Ziel ist, den Anteil des Veloverkehrs zu erhöhen und die Sicherheit zu verbessern, wie der Verband am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Freizeiteinrichtungen, Bahnhöfe, Schulen und weitere regionale Ziele sollen besser mit dem Velo erreichbar sein. Kommunale Verbindungen und der Freizeitverkehr sind nicht Teil des Projekts.

Der Auftrag zur Überarbeitung ging an die Kontextplan AG, die Startsitzung hat kürzlich stattgefunden. Hintergrund ist das neue Veloweggesetz des Bundes. Es verpflichtet Kantone und Gemeinden, ihre Netze bis 2027 behördenverbindlich zu planen und bis 2042 umzusetzen.