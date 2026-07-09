Zoll stoppt Lieferwagen mit im Kanton Luzern geklauten Velos

Keystone-SDA

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Nach einer Verfolgungsjagd hat eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Grenzübergang Hofen (SH) einen Lieferwagen mit originalverpackten Fahrrädern gestoppt. Die Velos waren zuvor aus einem Fahrradgeschäft im Kanton Luzern entwendet worden.

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(Keystone-SDA) Der Patrouille fiel der Lieferwagen mit Luzerner Kennzeichen auf, nachdem der Lenker beim Erblicken des Dienstfahrzeugs stark beschleunigt hatte, teilte das BAZG am Donnerstag mit.

Die Patrouille forderte den Lenker daraufhin zum Anhalten auf. Dieser ignorierte jedoch die Signale «Stopp Zoll», Lichthupe und Blaulicht. Am Grenzübergang Hofen konnte der Lieferwagen schliesslich gestoppt werden.

Die beiden Fahrzeuginsassen – ein 37-jähriger Kroate und ein 34-jähriger Bosnier – gaben an, die Fahrräder in Olten übernommen zu haben und nach Deutschland transportieren zu wollen. Sie erklärten zudem, weder Rechnungen, Lieferscheine noch Zollunterlagen mitzuführen. Den genauen Zielort hätten sie jeweils erst während der Fahrt erhalten.

Da auf sämtlichen Fahrradverpackungen dieselbe Anschrift im Kanton Luzern als Lieferadresse aufgeführt war, kontaktierten die Mitarbeitenden des BAZG die Luzerner Polizei. Diese stellte fest, dass die Velos kürzlich bei einem Einbruchdiebstahl in einem Fahrradgeschäft im Kanton Luzern entwendet worden waren.