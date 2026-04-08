The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zoll stoppt Lieferwagen mit wohl gestohlenen E-Bikes in Basel

Keystone-SDA

Zöllner haben am Freitag einen Lieferwagen in Basel gestoppt und darin zehn mutmasslich gestohlene E-Bikes gefunden. Einige der Fahrräder waren noch verschlossen, bei anderen die Schlösser aufgebrochen, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine mobile Patrouille des BAZG hielt den Lieferwagen um 02.40 Uhr an, wie die Behörde schreibt. Das Auto sei mit gefälschten waadtländischen Kennzeichen unterwegs gewesen. Im Fahrerraum habe sich ein Störsender befunden.

Gemäss Fahrzeugausweis sei der Lieferwagen in Polen immatrikuliert. Der 44-jährige Fahrer und der 39-jährige Beifahrer seien polnische Staatsangehörige.

Das mutmassliche Diebesgut sowie die beiden Fahrzeuginsassen wurden der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben, wie es heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft