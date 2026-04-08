Zoll stoppt Lieferwagen mit wohl gestohlenen E-Bikes in Basel

Keystone-SDA

Zöllner haben am Freitag einen Lieferwagen in Basel gestoppt und darin zehn mutmasslich gestohlene E-Bikes gefunden. Einige der Fahrräder waren noch verschlossen, bei anderen die Schlösser aufgebrochen, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Eine mobile Patrouille des BAZG hielt den Lieferwagen um 02.40 Uhr an, wie die Behörde schreibt. Das Auto sei mit gefälschten waadtländischen Kennzeichen unterwegs gewesen. Im Fahrerraum habe sich ein Störsender befunden.

Gemäss Fahrzeugausweis sei der Lieferwagen in Polen immatrikuliert. Der 44-jährige Fahrer und der 39-jährige Beifahrer seien polnische Staatsangehörige.

Das mutmassliche Diebesgut sowie die beiden Fahrzeuginsassen wurden der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben, wie es heisst.