Zollikofen senkt die Steuern

Keystone-SDA

Der Steuerfuss in Zollikofen sinkt von 1,4 auf 1,35 Einheiten. Das hat die Stimmbevölkerung bei der Variantenabstimmung über das Budget entschieden, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Voranschlag weist aufgrund der Steuersenkung ein kleines Defizit aus. Bei gleichbleibender Steueranlage hätte der Gemeinderat einen Ertragsüberschuss von knapp einer Million Franken erwartet.

In der Variantenabstimmung gaben die Stimmberechtigten der Steuersenkung jedoch den Vorzug. Sie nahmen die Vorlage mit 2022 zu 1156 Stimmen an. Die Stimmbeteiligung betrug 45,8 Prozent.

Die Gemeinde habe aktuell einen grossen Bilanzüberschuss und sei finanziell gesund, machten die Befürworter einer Steuersenkung geltend. Zollikofen gewinne dadurch an Attraktivität.

Ebenfalls angenommen wurde der Verpflichtungskredit von 6,6 Millionen Franken für den Ersatz der baufälligen Kindergärten Steinibach. Das neue Gebäude umfasst einen Doppelkindergarten, einen Mehrzweckraum und Räume für die Tagesschule. Das Volk sagte Ja mit 2614 zu 546 Stimmen.