Zollikofen will Wintersportlager an Schulen reduzieren

Keystone-SDA

Ab dem Schuljahr 2028/29 soll es in Zollikofen an der Sekundarstufe I nur noch Skilager für die Siebt- und Achtklässler geben. Die Wintersportlager für die Neuntklässler fallen weg. Die Gemeinde führt unter anderem Kosten ins Feld.

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(Keystone-SDA) Sie nennt etwa die teurer werdenden Wintersporttickets, aber auch die Schwierigkeiten, geeignete Lagerhäuser zu finden und das Fehlen von Skimaterial für die wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern als Gründe für die Streichung.

Während die Siebt- und Achtklässler ins Lager fahren, sollen die Neunktlässler künftig Projekttage durchführen, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde vom Dienstag. Ende April entscheidet der Grosse Gemeinderat über eine entsprechende Änderung des Bildungsreglements.