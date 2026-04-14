Zug erfasst Mann in Grenchen SO

Keystone-SDA

In der Nähe des Bahnhofs Grenchen Süd im Kanton Solothurn ist am Montagabend ein Mann von einem durchfahrenden Zug erfasst worden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Derzeit bestehen laut Polizeiangaben keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 22.00 Uhr sei gemeldet worden, dass östlich des Bahnhofs Grenchen Süd ein Mann von einem durchfahrenden Zug erfasst worden sei, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mit.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte hätten den Schwerverletzten geborgen und erstversorgt. Danach habe ein Rega-Helikopter den Mann in ein Spital geflogen.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei nahmen Ermittlungen zum genauen Hergang auf. Gemäss aktuellem Kenntnisstand sei nicht von einer Fremdeinwirkung auszugehen.