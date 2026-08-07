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Zug schleift Frau mit Kinderwagen in Tschechien 45 Meter mit

Keystone-SDA

Diese Sekunden dürften einer Mutter in Tschechien wohl endlos erschienen sein: Die Frau wurde von einem anfahrenden Zug in Nordböhmen rund 45 Meter mitgeschleift, als sie sich an den Kinderwagen mit ihrem Kleinkind klammerte, der in der Zugtür eingeklemmt war.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das bestätigte Polizeisprecherin Ilona Gazdosova der Nachrichtenagentur CTK. Nach Polizeiangaben war die Frau in dem kleinen nordböhmischen Dorf Haj u Duchcova (auf Deutsch Haan), westlich von Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) aus dem Regionalzug Decin – Litvinov ausgestiegen und wollte eben den Kinderwagen herausheben. Da schlossen sich aber schon die Türen, der Zug setzte sich in Bewegung.

Verzweifelt klammerte sich die Frau an den in der halb offenen Waggontür eingeklemmten Kinderwagen. Erst die Warnsignale von zufälligen Augenzeugen machten den Lokführer auf den Vorfall aufmerksam, sodass er den Zug anhielt.

Das Drama endete glimpflich: Die Mutter erlitt mehrfache Prellungen und Schürfwunden, ihr Kind blieb unverletzt. Der gefährliche Zwischenfall hatte sich bereits am 22. Juli ereignet. Bekannt wurde er aber erst jetzt durch einen Zeugenaufruf der Polizei: Wer das Geschehen beobachtet habe, solle sich melden.

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