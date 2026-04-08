Zuger Energieversorger WWZ schreibt 2025 weniger Gewinn

Keystone-SDA

Der Zuger Energieversorger WWZ hat im Geschäftsjahr 2025 einen markant tieferen Gewinn erzielt. Das Unternehmen sieht sich mit seiner Wachstumsstrategie aber auf Kurs.

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(Keystone-SDA) Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im vergangenen Jahr 35,3 Millionen Franken, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht. Im Vorjahr erzielte WWZ noch einen Reingewinn von 51,7 Millionen Franken. Unter der Berücksichtigung der Einmaleffekte aus dem Vorjahr sei das Ergebnis jedoch stabil, schrieb das Unternehmen weiter.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 40 Franken je Papier erhalten.

Alles Segmente legen zu

Der Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen stieg im vergangenen Jahr um gut 4 Prozent auf 312,3 Millionen. Sowohl Elektrizität, Telekom als auch die übrigen Bereiche hätten zum Wachstum beigetragen, heisst es im Communiqué.

Der Umsatz im Segment Elektrizität legte um 4 Prozent zu; der Telekombereich wuchs um 6 Prozent. Während das Mobile- und TV-Geschäft zunahm, habe sich das Festnetz- und Internetsegment rückläufig entwickelt.

Die komplette Umstellung von rund 120’000 Produkten auf das Angebot der neuen Marke «Blizz» sei derweil abgeschlossen worden, womit die Grundlage für eine deutlich höhere Profitabilität gelegt worden sei. Im Segment «Übrige Bereiche» (+2%) habe sich insbesondere das Fernwärmegeschäft positiv entwickelt.

Der operative Gewinn (EBIT) lag bei 31,7 Millionen Franken gegenüber 45,4 Millionen Franken im Vorjahr.

Stabiles 2026

Für das laufende Jahr rechnet WWZ mit stabilen Resultaten. Im Segment Elektrizität sieht das Unternehmen ein etwas schwächeres Ergebnis als im Vorjahr vor. Hingegen soll sich das Ergebnis im Telekomgeschäft verbessern. Weiteres Wachstum erwartet die Gruppe ausserdem bei Photovoltaik, Batteriespeichern und Fernwärme.