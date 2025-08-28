The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zuger Kantonsrat spricht Zusatzkredit für SBB-Unterführung Brüggli

Keystone-SDA

Die Fuss- und Velowegunterführung Brüggli in Zug wird barrierefrei umgebaut. Das Zuger Kantonsparlament hat für einen Zusatzkredit in der Höhe von 1,5 Millionen Franken grünes Licht gegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Für die Sanierung der Unterführung hatte der Kantonsrat bereits im Februar des letzten Jahres einen Kredit von 3,8 Millionen Franken gesprochen. Mit dem Geld sollte die Unterführung barrierefrei und velofreundlich umgebaut werden. Unter anderem sollte die steile Treppen durch eine Rampe ersetzt werden.

Weil die Kosten für die Installationen und die Logistik unterschätzt wurden, wie die Regierung im Bericht an das Parlament darlegte, beantragte der Regierungsrat beim Kantonsparlament einen Zusatzkredit von 1,5 Millionen Franken.

Die Zusatzgelder wurden in der Debatte von den Sprechern der ALG als «nachvollziehbar» bewertet, von der Mitte grundsätzlich als «unbestritten». Die gewonnenen Erkenntnisse sollten jedoch in andere Bauvorhaben einfliessen, so Patrick Iten (Mitte).

Der SVP-Sprecher äusserte Kritik am Zusatzkredit. Er erklärte, die Fraktion unterstütze Geschäft nur «zähneknirschend» und «mit Murren».

Letztlich stimmte das Parlament der Vorlage mit einer Gegenstimme und 70 Ja-Stimmen zu.

Die Unterführung unterquert die SBB-Doppelspurlinie Zug/Rotkreuz und die Fuss- und Velowegbrücke auf der östlichen Seite der Lorze. Die Unterführung ist Teil des Lorzenuferwegs, welcher bei Velofahrenden sehr beliebt ist.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft