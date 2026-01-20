Zuger Pfarreien stellen Plätze für Special Olympics zur Verfügung

Keystone-SDA

Der Katholische Kirchenrat der Stadt Zug engagiert sich für die Special Olympics National Summer Games 2026 im Kanton Zug. Für den grössten nationalen Sportanlass für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung stellt er rund 200 Übernachtungsplätze bereit.

(Keystone-SDA) Der Kanton Zug dient vom 28. bis 31. Mai als Austragungsort für die «Special Olympics National Summer Games». In 16 Sportarten messen sich Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung.

Der Katholische Kirchenrat der Stadt Zug hat sich entschieden, die Veranstaltung als offizieller Partner zu unterstützen, wie er in einem Communiqué am Dienstag mitteilte. So sollen die Athletinnen und Athleten sowie die Begleitpersonen während der Spiele in den Pfarreizentren St. Johannes, Gut Hirt und St. Michael untergebracht werden. Laut den Veranstaltern werden rund 1800 Teilnehmende aus allen Schweizer Kantonen erwartet.

Die Special Olympics National Summer Games finden alle zwei Jahre statt. Sie dienen laut eigenen Angaben zur Förderung von «Inklusion, Selbstvertrauen und sportlicher Leistung» durch Wettkämpfe in Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen oder Fussball.