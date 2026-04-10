Zuoz GR stimmt trotz Bedenken deutlich für Beitritt zur Sanadura

Keystone-SDA

Die Gemeindeversammlung von Zuoz hat sich deutlich für den Beitritt zur Gesundheitsorganisation Sanadura ausgesprochen - und damit gegen die Empfehlung des Gemeinderats.

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(Keystone-SDA) 118 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger besuchten laut einer Mitteilung vom Freitag die Gemeindeversammlung zum Beitritt zu Sanadura, der öffentlich-rechtlichen Anstalt für die Gesundheitsversorgung im Oberengadin.

Gemeinderat wollte nicht auf Geschäft eingehen

Der Gemeinderat hatte die Gemeindeversammlung zuvor verschoben und geltend gemacht, dass Informationen und Transparenz fehlten. Gemäss eigenen Angaben beantragte er an der Gemeindeversammlung, nicht auf das Geschäft einzutreten, solange bis die angefragten Antworten und Informationen vorlägen.

Wie es in der Mitteilung heisst, entschied die Gemeindeversammlung aber mit 84 gegen 34 Stimmen, auf das Traktandum einzutreten. Der Gemeinderat habe auf offene Fragen hingewiesen, heisst es weiter. Diese stellten ein wirtschaftliches Risiko für das Dorf Zuoz dar, verbunden mit allenfalls einschneidenden Konsequenzen.

Gemeindeversammlung stimmt für Sanadura

Mit dem Beschluss, auf das Geschäft einzutreten, beantragte der Gemeinderat, «in der aktuellen Situation der Sanadura und den damit verbundenen Leistungsvereinbarungen» nicht zuzustimmen.

Die Gemeindeversammlung entschied jedoch anders und beschloss mit 87 gegen 28 Stimmen, der Sanadura beizutreten und die dazugehörigen Leistungsvereinbarungen zu genehmigen.

Damit werde Zuoz – wie die anderen Gemeinden der Gesundheitsregion Oberengadin – mit sämtlichen Rechten und Verpflichtungen Teil der Organisation Sanadura und den drei Leistungsvereinbarungen für das Spital, die Alterszentren und die Spitex, schreibt die Gemeinde.

Im März war nach der Zustimmung von zehn der elf Gemeinden der Gesundheitsversorgung Oberengadin angekündigt worden, verschiedene Stellen der Sanadura neu zu besetzen. Mit der operativen Führung der Alterszentren war die Casea AG betraut worden.