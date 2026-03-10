Zur Fahndung ausgeschriebene Personen bei Polizeikontrolle erwischt

Keystone-SDA

Fünf zur Fahndung ausgeschriebene Personen sind am Wochenende den Zentralschweizer Polizeikorps ins Netz gegangen. Sie führten ein koordinierte Aktion durch, bei der sie 283 Personen und 182 Fahrzeuge kontrollierten.

(Keystone-SDA) Dabei kam es zur Anzeige von sieben Personen, wie die Polizeikorps der Kantone Luzern, Nid- und Obwalden, Schwyz, Uri und Zug am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung festhielten. Sechs von ihnen wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, eine Person wurde wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Weiter nahmen die Polizeien zwei Personen nach einem positiven Drogenschnelltest den Führerausweis ab. Sie stellten zudem mehrere Dutzend Ordnungsbussen wegen diverser Übertretungen aus.

Die Kontrollen seien ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Einsatzkräfte zogen eine positive Bilanz, hiess es weiter. Die Transportpolizei der SBB sowie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit unterstützten die Aktion.