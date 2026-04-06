Zwölf Kilometer Rückreisestau vor dem Gotthard-Strassentunnel

Langer Stau auf der Rückfahrt vor dem Gotthard-Straßentunnel Keystone-SDA

Der Rückreiseverkehr Richtung Norden hat am Ostermontag zu einem langen Stau vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels geführt. Kurz nach 16.00 Uhr stauten sich die Fahrzeuge in der Leventina zwischen Faido und Airolo auf einer Länge von zwölf Kilometern.

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(Keystone-SDA) Reisende brauchten damit für den betreffenden Abschnitt der Autobahn A2 bis zu zwei Stunden mehr als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X schrieb.

Geduld brauchen die Reisenden auch in der Gegenrichtung. Der Verkehr in Richtung Tessin und Italien staute sich zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri auf acht Kilometern Länge. Der Zeitverlust betrug damit rund 80 Minuten.

Seinen Höhepunkt hatte der Oster-Stau am Karfreitagnachmittag erreicht, als die Kolonne in Fahrtrichtung Süden auf 21 Kilometer anwuchs. Dies entsprach laut TCS einer Wartezeit von bis zu drei Stunden und 30 Minuten.

Bereits am Gründonnerstag hatten Reisende in den Süden Geduld gebraucht: Der Stau am Gotthard hatte um 14.20 Uhr seinen Höhepunkt von 15 Kilometern erreicht und ging danach bis 18.10 Uhr wieder auf 13 Kilometer zurück.

Auch am Samstag und Sonntag gab es zeitweise Stau vor den beiden Tunnelportalen, allerdings in geringerem Ausmass.