Zwei Erdbeben lassen Ferieninsel Kreta wackeln

Keystone-SDA

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Zwei Erdstösse der Stärken 4,6 und 5,3 haben um die Mittagszeit im Abstand von wenigen Minuten die Ferieninsel Kreta erschüttert. Das Zentrum der Beben lag in rund 14 Kilometern Tiefe unter dem Meeresboden nahe der kleinen Insel Gavdos südlich von Kreta.

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(Keystone-SDA) Die Erdbeben seien jedoch auf ganz Kreta deutlich zu spüren gewesen, auch in den Städten Rethymnon und Chania, berichtete das Onlineportal «Cretalive». Die griechische Polizei führte demnach Patrouillen durch, konnte jedoch keine Schäden feststellen.