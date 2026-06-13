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Zwei Frauen nach Autoüberschlag bei Hombrechtikon verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall am Samstagnachmittag zwischen Oetwil und Hombrechtikon sind zwei Autoinsassinnen verletzt worden. Nachdem deren Fahrzeug in einer Kurve den Randstein gestreift hatte, durchbrach es einen Gartenzaun und überschlug sich. Es blieb auf dem Dach liegen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 54-jährige Lenkerin und ihre 63-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Spital gebracht. Der im Auto mitgeführte Hund blieb unverletzt.

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