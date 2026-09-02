Zwei Gleitschirmpiloten im Greyerzerland verletzt

Keystone-SDA

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Zwei Gleitschirmpiloten sind am Dienstag bei voneinander unabhängigen Unfällen in Charmey FR und Grandvillard FR verletzt worden. Beide Männer mussten von Rettungsdiensten versorgt und mit dem Helikopter in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der erste Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in der Region «La Poutarse» in Charmey. Ein 34-jähriger Mann sei aus unbekannten Gründen abgestürzt.

Einige Stunden später, kurz nach 18.00 Uhr, stürzte ein 29-jähriger Mann im Sektor «Petit Mont» in Grandvillard in ein Waldgebiet. Auch er wurde von Rettungssanitätern versorgt und per Helikopter in ein Spital gebracht.

Die genauen Umstände der beiden Unfälle sind noch nicht geklärt. Die Freiburger Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.