Zwei Jugendliche verirrten sich Enggenhütten AI in steilem Gelände
Bergretter haben am frühen Sonntagmorgen zwei Jugendliche in einem steilen Waldstück bei Enggenhütten unversehrt in Sicherheit gebracht. Die angetrunkenen jungen Männer hatten sich verirrt und über die Notrufzentrale Alarm geschlagen.
(Keystone-SDA) Am frühen Sonntagmorgen hätten sich zwei Jugendliche gemeldet und erklärt, dass sie sich in einem steilen Waldstück verstiegen hätten und nicht mehr weiter gehen könnten, teilte die Innerrhoder Kantonspolizei am Dienstag mit.
Abklärungen ergaben, dass sich die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren im Raum Enggenhütten befanden. Zur Bergung wurden drei Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz (ARS) aufgeboten. Sie fanden die beiden Jugendlichen nach längerer Suche.