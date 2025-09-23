The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Jugendliche verirrten sich Enggenhütten AI in steilem Gelände

Keystone-SDA

Bergretter haben am frühen Sonntagmorgen zwei Jugendliche in einem steilen Waldstück bei Enggenhütten unversehrt in Sicherheit gebracht. Die angetrunkenen jungen Männer hatten sich verirrt und über die Notrufzentrale Alarm geschlagen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am frühen Sonntagmorgen hätten sich zwei Jugendliche gemeldet und erklärt, dass sie sich in einem steilen Waldstück verstiegen hätten und nicht mehr weiter gehen könnten, teilte die Innerrhoder Kantonspolizei am Dienstag mit.

Abklärungen ergaben, dass sich die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren im Raum Enggenhütten befanden. Zur Bergung wurden drei Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz (ARS) aufgeboten. Sie fanden die beiden Jugendlichen nach längerer Suche.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

