Zwei Männer wegen Kokainschmuggels im Tessin in U-Haft genommen

Keystone-SDA

Zwei kosovarische Staatsbürger sind bei der Einreise von Italien in die Schweiz am Autozoll in Chiasso wegen Mitführens eines Kilogramms Kokain angehalten worden. Die beiden Männer befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Männer im Alter von 21 und 24 Jahren seien am 9. Dezember festgenommen worden. Beide wohnten in Italien, teilten Tessiner Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mit.

Angehalten worden seien die Männer von Mitarbeitenden des BAZG, als sie mit einem Fahrzeug mit italienischen Kontrollschildern über den Grenzübergang Chiasso-Brogeda in die Schweiz einreisen wollten. Nach einer Einvernahme seien die beiden Männer festgenommen worden.

Neben dem Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz wird ihnen auch eine Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Last gelegt. Die beiden Männer befinden sich in Untersuchungshaft.