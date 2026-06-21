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Zwei Motorradfahrer bei Unfall in Guttannen BE verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Guttannen BE sind am Sonntagmorgen zwei Motorradfahrende verletzt worden. Sie mussten nach einer Kollision mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 9.25 Uhr auf der Grimselpassstrasse. Während eines Überholmanövers kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen einem der Motorräder und einem Auto, worauf die beiden Motorräder miteinander kollidierten.

Eine Rega-Crew versorgte die beiden verletzten Personen medizinisch vor Ort. Die Strasse musste für die Dauer des Einsatzes für rund 45 Minuten vollständig gesperrt werden.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und der Rega stand auch eine lokale Feuerwehr im Einsatz.

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