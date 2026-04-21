Zwei neue Grünanlagen beim Basler Areal Walkeweg

Keystone-SDA

Im neuen Basler Stadtteil Am Walkeweg beim Dreispitz sollen zwei neue Grünanlagen entstehen. Die Regierung beantragt dem Grossen Rat dafür 4 Millionen Franken. Die Projekte sollen über den Mehrwertabgabefonds finanziert werden, wie die Exekutive am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Geplant ist eine Katja Wulff-Anlage mit Bäumen und einem Spielplatz. Entlang des stillgelegten Gleisbogens soll zudem die Gretel Bolliger-Promenade entstehen mit einem Fussweg durch eine Grünanlage.

Insgesamt soll das Areal rund 200 neue Bäume erhalten, wie es weiter heisst. Die Hälfte davon auf Grünflächen, die andere Hälfte entlang der Strassen und auf den Plätzen.

Zwischen der S-Bahnhaltestelle Dreispitz und dem Wolfgottesacker entsteht derzeit ein neuer Stadtteil mit bis zu 650 Bewohnerinnen und Bewohnern. Früher befanden sich dort Freizeitgärten.

Das ganze Areal Walkeweg ist insgesamt sechs Hektaren gross. Die Grünanlagen würden mit insgesamt rund 12’000 Quadratmetern ein Fünftel des Areals ausmachen, heisst es weiter. Davon seien rund 4500 Quadratmeter der Naturschutzzone zugeordnet und rund 3000 Quadratmeter der Naturschonzone. Damit will der Kanton gemäss eigenen Angaben sicherstellen, dass die Naturwerte des ehemaligen Freizeitgartenareals ersetzt und langfristig gesichert werden.