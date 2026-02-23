Zwei Parfumdiebinnen werden in Cham ZG festgenommen

Keystone-SDA

Die Zuger Polizei hat am Donnerstag zwei Parfumdiebinnen festgenommen. Die 34 und 36 Jahre alten Rumäninnen waren in einem Laden beobachtet worden, wie sie von 13 Parfums Diebstahlsicherungen entfernten, um die Produkte mitnehmen zu können.

(Keystone-SDA) Das Verkaufspersonal habe die Zuger Polizei alarmiert, teilten die Strafverfolgungsbehörden am Montag mit. Die beiden Frauen seien darauf festgenommen worden.

Die jüngere Frau wurde von der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Diebstahls zu einer Geldstrafe von mehreren hundert Franken verurteilt. Ihre zwei Jahre ältere Komplizin befinde sich in Untersuchungshaft, hiess es in der Mitteilung. Sie stehe unter dem Verdacht, 2024 in mehrere Kantonen gewerbsmässig Diebstähle begangen zu haben.

Die Polizei nahm zudem einen Tag später in der Stadt Zug einen weiteren Parfumdieb fest. Der 32-Jährige hat gemäss Mitteilung fünf Parfums im Wert von 500 Franken gestohlen. Er rannte vor der Polizei weg und entledigte sich auch seiner Beute, er konnte aber nach kurzer Flucht gefasst werden. Auch die Parfums wurden aufgefunden. Der Mann sei geständig, hiess es in der Mitteilung.