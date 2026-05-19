Zwei Personen bleiben bei Hausbrand in St. Gallen vermisst

Keystone-SDA

Nach dem Vollbrand eines Mehrfamilienhauses an der Heiligkreuzstrasse in St. Gallen werden zwei Hausbewohner weiterhin vermisst. Das Gebäude ist eingestürzt. Neun Personen wurden ins Spital gebracht. Mindestens eine Person erlitt schwere Verbrennungen.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 3.30 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale die Meldung eines Hausbrands. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Mehrfamilienhaus im Vollbrand.

Einige Bewohnende der Liegenschaft konnten das brennende Gebäude selbstständig verlassen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag sagte. Andere hätten von den Einsatzkräften aus dem Haus gebracht werden können. Bald sei der Brand so gross geworden, dass der Zugang zum Haus unmöglich wurde, so der Sprecher weiter. Später stürzte das Gebäude während der Löscharbeiten ein.

Insgesamt wurden von den Rettungskräften 19 Personen angetroffen, welche im Mehrfamilienhaus wohnten. Zwei Bewohnende der Liegenschaft werden weiterhin vermisst.

Der Einsatz vor Ort war am Vormittag nach wie vor im Gange. Rund 80 Angehörige der Feuerwehren sowie verschiedene Patrouillen und Fachdienste der Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen standen im Einsatz. Der Sachschaden beträgt mehrere 100’000 Franken.

Zur möglichen Brandursache konnte die Polizei am Dienstvormittag keine Angaben machen. Diese werde durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht.