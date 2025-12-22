Zwei Personen nach Brand in Waschküche in Schenkon hospitalisiert

Keystone-SDA

In der Nacht auf Sonntag ist in Schenkon LU in einem Wohnhaus der Waschraum in Brand geraten. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand brach laut der Luzerner Staatsanwaltschaft kurz nach 02.00 Uhr im Waschraum eines Hauses im Gebiet Tann aus. Dabei mussten die Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert und vor Ort betreut werden.

Eine Person wurde laut Communiqué mit einem Rettungshelikopter, eine weitere durch eine Ambulanz in ein Spital gebracht.

Als mögliche Ursache des Brandes gilt ein technischer Defekt an einer Waschmaschine, wie es weiter hiess.