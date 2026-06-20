Zwei Personen nach Unfall mit Trike schwer verletzt

Keystone-SDA

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In Gadmen BE sind am Samstagmorgen zwei Personen bei einem Selbstunfall mit einem dreirädrigen Motorfahrzeug schwer verletzt worden. Sie mussten mit Rettungshelikoptern in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr auf der Sustenpassstrasse im Bereich «Klus». Ein Mann und eine Frau waren demnach mit einem Trike von Gadmen in Richtung Sustenpass unterwegs, als das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse abkam.

Das Trike stürzte einen Abhang hinunter. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die beiden Personen rasch lokalisieren können, hiess es weiter. Die schwer verletzten Insassen wurden nach der Erstversorgung von zwei Rega-Crews per Helikopter ins Spital gebracht.

Für die Rettungsarbeiten musste die Sustenpassstrasse während rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr wechselseitig geführt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Neben der Kantonspolizei Bern standen mehrere Feuerwehren im Einsatz. Sie unterstützten die Rettung der Verletzten, die Bergung des Trikes sowie die Verkehrsregelung. Ein Ambulanzteam und zwei Rega-Crews waren ebenfalls vor Ort. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände und die Ursache des Unfalls zu klären.