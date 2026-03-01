Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision in Klosters GR

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zweier Autos sind am Samstag in Klosters GR zwei Personen schwer verletzt worden. Sie mussten von Rettungshelikoptern ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Verletzten handelt es sich um einen 20-jährigen und einen 26-jährigen Autofahrer. Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung gegen 11.30 Uhr auf der Prättigauerstrasse der H28. Das Fahrzeug des 20-jährigen Autofahrers sei aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen kollidiert.

Während der Unfallaufnahme war der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen für rund zwei Stunden gesperrt.