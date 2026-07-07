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Zwei Schwerverletzte nach Auffahrkollision auf der Grimselstrasse

Keystone-SDA

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Grimselstrasse in Guttannen BE sind am Dienstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Motorrad prallte in ein vorausfahrendes Auto. Die Strasse zum Grimselpass war für die Dauer von zwei Stunden gesperrt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Motorrad, das von Guttannen auf der Grimselstrasse unterwegs war, kollidierte gegen 14.25 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen mit einem vorausfahrenden Auto, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Der Motorradlenker und seine Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog die Beiden in ein Spital. Die Insassen des beteiligten Autos blieben unverletzt. Das Motorrad ist schrottreif.

Der Unfall führte laut Polizeiangaben zu Verkehrsbehinderungen auf der Passstrecke. Die Strasse musste in Fahrtrichtung Grimselpass für die Dauer der Unfallarbeiten rund zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Auch die Gegenrichtung war für etwa 30 Minuten nicht befahrbar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Kollision sind derzeit noch im Gange.

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