The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Schwerverletzte nach Selbstunfall in Sool GL

Keystone-SDA

Eine 52-jährige Autofahrerin und ihre 72-jährige Beifahrerin haben am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Sool schwere Verletzungen erlitten. Das Fahrzeug stürzte in einer Galerie zwischen zwei Pfeiler rund 40 Meter in die Tiefe und kam in der Sernf zum Stillstand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lenkerin fuhr mit ihrem Auto von Schwanden in Richtung Engi, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. In der Galerie habe das Auto aus bislang unbekannten Gründen die Gegenfahrbahn überquert, es sei gegen die linksseitige Wand geprallt und zurück auf die Fahrbahn abgelenkt worden.

Anschliessend stürzte das Fahrzeug rund 40 Meter in die Tiefe und kam in der Sernf zum Stillstand. Die Lenkerin sowie ihre Beifahrerin wurden von der Rega ins Universitätsspital Zürich geflogen. Am Personenwagen entstand Totalschaden.

Die Sernftalstrasse war beidseitig eine Stunde gesperrt. Insgesamt standen über 30 Personen von der Kantonspolizei, der Alpinen Rettung, der Ambulanz, der Feuerwehr und der Rega im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft