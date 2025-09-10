Zwei Schwerverletzte nach Selbstunfall in Sool GL
Eine 52-jährige Autofahrerin und ihre 72-jährige Beifahrerin haben am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Sool schwere Verletzungen erlitten. Das Fahrzeug stürzte in einer Galerie zwischen zwei Pfeiler rund 40 Meter in die Tiefe und kam in der Sernf zum Stillstand.
(Keystone-SDA) Die Lenkerin fuhr mit ihrem Auto von Schwanden in Richtung Engi, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. In der Galerie habe das Auto aus bislang unbekannten Gründen die Gegenfahrbahn überquert, es sei gegen die linksseitige Wand geprallt und zurück auf die Fahrbahn abgelenkt worden.
Anschliessend stürzte das Fahrzeug rund 40 Meter in die Tiefe und kam in der Sernf zum Stillstand. Die Lenkerin sowie ihre Beifahrerin wurden von der Rega ins Universitätsspital Zürich geflogen. Am Personenwagen entstand Totalschaden.
Die Sernftalstrasse war beidseitig eine Stunde gesperrt. Insgesamt standen über 30 Personen von der Kantonspolizei, der Alpinen Rettung, der Ambulanz, der Feuerwehr und der Rega im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.