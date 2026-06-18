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Zwei Velofahrer verunfallen auf der Pragelpassstrasse

Keystone-SDA

Zwei Velofahrer sind am Mittwoch auf der Pragelpassstrasse in Muotathal SZ gestürzt. Sie wurden verletzt und mussten hospitalisiert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Angaben der Kantonspolizei Schwyz vom Donnerstag stürzte ein 49-Jähriger mit seinem Velo im Gebiet Hengsthorn in einer Linkskurve. Ein nachfolgender 47-jähriger Velofahrer kollidierte mit dem Fahrrad des Gestürzten und kam ebenfalls zu Fall.

Der ältere der beiden wurde von der Rettungsflugwacht mit nicht näher bestimmten Verletzungen in ein ausserkantonales Spital gebracht. Der 47-Jährige wurde erheblich verletzt und vom Rettungsdienst hospitalisiert.

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