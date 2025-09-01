Zwei Verletzte bei Autounfall in Füllinsdorf BL
Eine alkoholisierte Autofahrerin ohne gültigen Führerausweis ist am Montagmorgen in Füllinsdorf mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt. Sowohl sie wie auch die andere Lenkerin wurden dabei verletzt und ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Baselland mitteilte.
(Keystone-SDA) Die 58-jährige Unfallverursacherin geriet kurz nach 06.00 Uhr aus bisher nicht restlos geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Ein Atemtest bei ihr ergab eine Alkoholkonzentration im Blut von 0,9 Milligramm pro Liter, wie es im Communiqué heisst. Der Verkehr auf der Rheinstrasse wurde während der Sachverhaltsaufnahme umgeleitet.