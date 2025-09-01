The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Verletzte bei Autounfall in Füllinsdorf BL

Keystone-SDA

Eine alkoholisierte Autofahrerin ohne gültigen Führerausweis ist am Montagmorgen in Füllinsdorf mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt. Sowohl sie wie auch die andere Lenkerin wurden dabei verletzt und ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Baselland mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 58-jährige Unfallverursacherin geriet kurz nach 06.00 Uhr aus bisher nicht restlos geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Ein Atemtest bei ihr ergab eine Alkoholkonzentration im Blut von 0,9 Milligramm pro Liter, wie es im Communiqué heisst. Der Verkehr auf der Rheinstrasse wurde während der Sachverhaltsaufnahme umgeleitet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft