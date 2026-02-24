Zwei Verletzte nach Auffahrunfall im Luzerner Sonnenbergtunnel

Keystone-SDA

Sechs Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 im Sonnenbergtunnel in Luzern in Auffahrkollisionen geraten. Zwei Personen verletzten sich dabei leicht.

(Keystone-SDA) Zu den Kollisionen kam es um kurz nach 7.15 Uhr, als mehrere Fahrzeuge in Fahrtrichtung Norden abbremsen mussten, wie die Luzerner Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Die leicht Verletzten begeben sich «bei Bedarf» in ärztliche Behandlung, hiess es weiter.

Drei Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Die Räumungsarbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden und führten zu Verkehrsbehinderungen.