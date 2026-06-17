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Zwei Verletzte nach Frontalkollision in Moosleerau AG

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am späten Dienstagabend in Moosleerau AG auf der Luzernerstrasse frontal zusammengestossen und erlitten Totalschäden. Ihre Lenkenden wurden leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 49-jähriger Autofahrer habe gegen 23 Uhr versucht, in Richtung Triengen LU einen Sattelschlepper zu überholen, heisst es. Dabei sei er mit dem Auto einer korrekt entgegenkommenden 51-jährigen Fahrerin kollidiert. Die beiden direkt Beteiligten seien ins Spital gebracht worden. Auch am Sattelschlepper sei leichter Sachschaden entstanden, dessen Fahrer sei aber unverletzt geblieben.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 49-Jährige unvermittelt zum Überholmanöver angesetzt hat, wie es im Communiqué heisst. Weshalb er das entgegenkommende Auto nicht gesehen habe, sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Die Luzernerstrasse war gemäss Mitteilung bis 1.15 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr habe eine Umleitung eingerichtet.

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