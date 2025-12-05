Zwei Verletzte nach Kollision mit Kandelaber in Ebikon LU

Keystone-SDA

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend in Ebikon eine Kollision mit einem Kandelaber verursacht. Beim Selbstunfall verletzten sich der Lenker und sein Beifahrer leicht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Buchrainstrasse ab, teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit.

Dabei kam es zur Kollision mit der Strassenbeleuchtung. Das Auto drehte sich und kam schliesslich auf einem Grünstreifen zum Stehen. Es entstand Sachschaden von rund 43’000 Franken.

Der Rettungsdienst untersuchte die Verletzten vor Ort. Eine Einweisung ins Spital war nicht nötig.

In der Folge war die Buchrainstrasse rund drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Ebikon-Dierikon leitete den Verkehr um.