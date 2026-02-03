The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Verletzte nach Unfall mit drei Fahrzeugen in Gunzwil LU

Keystone-SDA

Auf einer Kreuzung im Beromünster Ortsteil Gunzwil LU ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen verletzten sich dabei leicht und wurden ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Ein Auto fuhr um etwa 07:40 Uhr von Waldi her auf die Kreuzung, wobei es seitlich-frontal mit einem Lieferwagen kollidierte, wie die Luzerner Polizei am Dienstag schrieb. Darauf prallte es gegen ein weiteres Auto.

Aufgrund des Unfalls kam es bei der Kreuzung Chommle während mehrerer Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr stand für den Verkehrsdienst im Einsatz.

