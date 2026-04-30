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Zweijähriges Kind stirbt in Vico Morcote TI nach Poolunfall

Keystone-SDA

Ein zweijähriges Kind ist am Donnerstagnachmittag in Vico Morcote TI bei einem Unfall in einem privaten Schwimmbecken ums Leben gekommen. Trotz Reanimationsversuchen verstarb es im Spital, wie die Kantonspolizei Tessin am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die gemeinsame Alarmzentrale erhielt die Meldung über den Vorfall kurz vor 14.00 Uhr. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei, der Polizei Ceresio Sud sowie der Rettungsdienst Grünes Kreuz Lugano aus.

Die Rettungskräfte führten vor Ort Reanimationsmassnahmen durch und brachten das Kind mit einer Ambulanz ins Spital. Dort erlag es aber seinen Verletzungen. Für die psychologische Betreuung wurde ein Care Team aufgeboten. Wegen der laufenden Abklärungen machte die Polizei keine weiteren Angaben. Der genaue Hergang des Vorfalls wird nun untersucht.

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