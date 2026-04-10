Zweitwärmster März in Europa seit Messbeginn

Keystone-SDA

Der vergangene Monat war laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus der zweitwärmste März in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Weltweit war es demnach der viertwärmste März seit Messbeginn.

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(Keystone-SDA) Zudem registrierte der EU-Klimawandeldienst Copernicus die zweithöchste globale Temperatur an der Meeresoberfläche für diesen Monat und einen Minus-Rekord für die Meereis-Ausdehnung.

Die globale Durchschnittstemperatur lag nach Angaben von Copernicus bei 13,94 Grad Celsius. Dieser Wert liegt 1,48 Grad über dem geschätzten vorindustriellen Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900 für diesen Monat und 0,53 Grad über dem März-Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Damit setze sich der Trend extremer Temperaturen fort, heisst es. Der bisherige Rekord-März war im Jahr 2024.

Besonders deutlich zeigte sich die Erwärmung in Europa, wo die Durchschnittstemperatur mit 5,88 Grad Celsius deutlich – um 2,27 Grad – über dem Referenzwert der Jahre 1991 bis 2020 lag.