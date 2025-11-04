Accoltellata a Milano, il pm formalizza fermo per il 59enne

Keystone-SDA

La Procura di Milano ha disposto il fermo del 59enne che ieri mattina ha accoltellato una donna di 43 anni, dipendente di Finlombarda, e che ora è fuori pericolo di vita

(Keystone-ATS) L’uomo, che in passato si è già reso responsabile di due episodi simili e nel 2016 era stato condannato a 8 anni di carcere e a tre in una struttura psichiatrica, è stato interrogato dalla pm Cristina Ria che coordina le indagini condotte dai carabinieri.

L’uomo sarebbe stato “spinto a premeditare l’aggressione in un luogo simbolo del potere economico – ha detto al pm – ovvero accanto al palazzo dell’Unicredit”. Riguardo la donna – spiegano ancora i carabinieri – ha specificato che non la conosceva e che l’ha aggredita per mera scelta casuale, volendo colpire, attraverso lei, “il contesto nel quale si trovava per l’insofferenza per il licenziamento subito 10 anni prima da parte di un’azienda di programmazione informatica per cui lavorava”.