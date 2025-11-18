Borsa svizzera apre in calo

Keystone-SDA

Apertura in calo oggi per la Borsa svizzera. Pochi minuti dopo le 9.00, l'indice dei titoli guida SMI segnava una contrazione dello 0,37%, a 12'551,50 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) I crescenti dubbi sul futuro corso della politica monetaria della Fed, la banca centrale statunitense, pesano sui mercati. Il valore dell’oro è in calo e il bitcoin è sceso sotto i 90mila dollari per al prima volta in sette mesi, ciò che secondo gli analisti è un ulteriore segno di nervosismo degli operatori.

Inizio di seduta con il segno meno anche peri principali mercati europei: Francoforte (-1,49%), Parigi (-1,25%), Londra (-1,05%) e Milano (-1,61%).

Stamane la Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi in netto calo. L’indice di riferimento Nikkei è sceso del 3,22%, a quota 48’702,98. Ieri anche Wall Street ha terminato la seduta in negativo: il Dow Jones ha lasciato l’1,17% a 46’595,60 punti, il Nasdaq lo 0,86% a 22’702,56 punti e lo S&P 500 lo 0,90% a 6’673,75 punti.