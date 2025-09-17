Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?
Dal 2024, il numero di autocrazie nel mondo ha superato quello delle democrazie. I regimi dittatoriali cercano attivamente di minare gli Stati democratici, anche attraverso strategie come la guerra ibrida e la propaganda.
Al contempo, alcune democrazie liberali stanno vivendo un regresso interno. In molti Paesi, l’indipendenza di istituzioni come i tribunali o i media è oggetto di attacchi mirati.
La digitalizzazione può inoltre creare nuove aree di vulnerabilità per i nemici della democrazia.
Pensate che le istituzioni del vostro Paese sarebbero in grado di resistere all’ascesa al potere di un politico autoritario? Siete a conoscenza di progetti per rafforzare la democrazia dove vivete?
Lasciate un commento qui sotto e partecipate alla discussione!
Partecipa alla discussione!