Democrazia diretta in Svizzera
Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Moderato da:

Come giornalista mi occupo degli sviluppi della democrazia in cui la prospettiva svizzera diventa rilevante. Sono svizzero e da tempo sono affascinato dal modo in cui le discussioni pubbliche plasmano la società.

Dal 2024, il numero di autocrazie nel mondo ha superato quello delle democrazie. I regimi dittatoriali cercano attivamente di minare gli Stati democratici, anche attraverso strategie come la guerra ibrida e la propaganda.

Al contempo, alcune democrazie liberali stanno vivendo un regresso interno. In molti Paesi, l’indipendenza di istituzioni come i tribunali o i media è oggetto di attacchi mirati.

La digitalizzazione può inoltre creare nuove aree di vulnerabilità per i nemici della democrazia.

Pensate che le istituzioni del vostro Paese sarebbero in grado di resistere all’ascesa al potere di un politico autoritario? Siete a conoscenza di progetti per rafforzare la democrazia dove vivete?

Lasciate un commento qui sotto e partecipate alla discussione!

Partecipa alla discussione!

I contributi devono rispettare le nostre condizioni di utilizzazione. Se avete domande o volete suggerire altre idee per i dibattiti, contattateci!
simonfj
simonfj
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

È buffo Ben,____Io sto osservando come "l'industria dei media" si stia evolvendo da 50 anni. Almeno i media privati. Le istituzioni mediatiche pubbliche (nazionali) sono forse le più indulgenti di TUTTE le istituzioni democratiche, da quando è stato inventato il world wide web.____Regard regardless of Nationality, the SFR's of this world has been pumping out their products quite immune to the effects of Facebook and Co. Ora si trovano con le spalle al muro, e gli Stati Uniti sono la migliore dimostrazione di come i sistemi politici possano passare da una repubblica a un'autocrazia con un semplice tratto di penna del presidente. ____Nel mondo democratico esistono migliaia di progetti che mirano a invertire questa tendenza. Ma portiamo questa ricerca globale nel VOSTRO mondo e nei vostri colleghi di SWI. ____Lillian, la vostra direttrice di swissinfo, si è associata ad alcuni suoi colleghi che dirigono emittenti nazionali per finanziare questo progetto. (vi indico un podcast https://mediauncovered.podbean.com/e/the-public-spaces-incubator/ che ne descrive le ragioni) con un link in fondo alla pagina a https://newpublic.org/psi____So la sfida per voi è: siete voi e i vostri colleghi all'altezza del progetto che la vostra direttrice ritiene possa rafforzare la democrazia? ____ Credo di sì.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@simonfj

Salve,____Grazie per il suo contributo. Il nostro direttore è Larissa Bieler. Apprezziamo il riferimento all'Incubatore di Spazi Pubblici - quindi presumo che questo vi dia speranza per la democrazia? ____Questo è il tema del dibattito.

Ludwig von Hrabica
Ludwig von Hrabica
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da ES.

No. Dall'arrivo di un pazzo al governo, il mio Paese non è più uno Stato di diritto, ma uno Stato di polizia.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Ludwig von Hrabica

Mi dispiace sentirlo. Vorrebbe dirmi di quale paese si tratta? O darci altri indizi su come questo sia potuto accadere dal tuo punto di vista.

Anubis
Anubis
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.

Siamo già un'autocrazia. I media statali (compresa la SRF) raramente riportano notizie imparziali e, ovviamente, a sinistra, verdi. Le opinioni conservatrici sono censurate dalla propaganda. Le votazioni sono dichiarate non valide dal diritto internazionale. Da tempo abbiamo smesso di essere neutrali e ci stiamo alleando con i più grandi criminali di guerra che il mondo abbia mai visto, la NATO. L'autocrazia (l'UE) ci viene venduta come democrazia, anche se la signora VDL non è mai stata eletta da nessun popolo, il parlamento dell'UE è anche l'esecutivo e i politici della CH vogliono disperatamente che ci sottomettiamo all'UE e abbiamo ancora meno democrazia. La storia non si ripete, ma fa rima.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Anubis

Ciao Anubis, ____Hai ragione con la tua ultima frase, ma non capisco come fai a passare da quest'ultima frase a una qualsiasi delle affermazioni precedenti? ____Inoltre, non censuriamo le opinioni conservatrici, siamo organizzati in base al diritto pubblico e cerchiamo di riferire in modo equilibrato e di presentare una varietà di prospettive in base alle nostre convinzioni più profonde. Questo viene discusso anche internamente, se un collega ritiene che una prospettiva sia troppo dominante.

BBo
BBo

Andando avanti di questo passo la Svizzera perderà la sua democrazia e sovranità, fintantoché abbiamo politici a Berna che pensano che lasciare in mano ad altri (UE, OMS e NATO) possano risolvere i nostri problemi si sbagliano, perché andremo a pagare sempre di più cose su cui non avremo nessuna decisione in merito. Fuori dai nostri confini pensano che noi siamo i più ricchi: si sbagliano, andremo ad essere il paese più povero con il più basso potere d'acquisto. Sono rammaricato che giovani non vedano questo pericolo.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@BBo

Grazie per il suo contributo - lei ha una visione molto critica degli attuali sviluppi e teme una perdita di sovranità. Secondo lei, la Svizzera non avrebbe gli strumenti politici per essere coinvolta?

Alexander Somm1
Alexander Somm1
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.

No. Commerciamo con l'Arabia Saudita e il Qatar. Commerciamo con gli Stati Uniti - un Paese che chiamiamo ancora "amico" nonostante decenni di guerre illegali, crimini di guerra, interferenze e ricatti politici. L'ONU e i tribunali dell'Aia hanno parlato chiaramente di apartheid, diritti umani, diritto all'autodeterminazione, occupazione, espulsioni, blocco e innumerevoli crimini di guerra commessi da Israele. Tuttavia, la nostra leadership non è in grado di imporre sanzioni contro Israele come ha fatto con la Russia. Tutte le misure sono state immediatamente attuate contro la Russia, ma nel caso di Israele "tutto è presumibilmente complicato" - nonostante le prove schiaccianti, le immagini, i rapporti, i video e le innumerevoli testimonianze di medici e giornalisti.__Alcuni droni sulla Danimarca provocano uno spettacolo mediatico, mentre i brutali attacchi israeliani alle flottiglie di aiuti con beni per gli affamati di Gaza valgono appena una nota marginale. Questa indignazione selettiva dimostra che la russofobia e il razzismo radicato nei confronti dei popoli arabi caratterizzano la nostra politica estera: una politica estera fatta di due standard ipocriti. Una politica della vergogna.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Alexander Somm1

Salve, grazie per questo tour de force delle sue opinioni in politica estera - ma allo stesso tempo, il funzionamento della democrazia riguarda - in larga misura - i diritti e le istituzioni del Paese stesso. ____Se volesse approfondire la discussione, sarebbe opportuno che si concentrasse su questo aspetto, ovvero sulle interazioni tra la politica estera e il funzionamento della democrazia nel Paese.

Nur Ich
Nur Ich
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.

Penso che purtroppo ci sarà uno smantellamento della democrazia a livello mondiale,

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Nur Ich

Si tratta di uno sviluppo in corso da diversi anni. Ma naturalmente avete ragione: al momento non c'è alcun segno di miglioramento.

j.zoller@tiscali.it
j.zoller@tiscali.it

Dalla mia postazione di osservazione posso dire che mi sento più governata da coloro che detengono i servizi di cyber sicurezza, che lo Stato europeo in cui vivo ha demandato ad altre nazioni tutte extra europee ( USA, Inghilterra, Israele ) e che vedo il governo del mio paese in mano a chi ha vinto le elezioni con meno del 30 per cento di voti, astensioni a livelli massimali per scarsa differenza tra i due partiti in opposizione,__I voti ormai si avvertono come di nessuna rilevanza . I giovani bloccati da vari fattori, fanno fatica ad esprimere le loro opinioni nonostante siano il futuro.__La democrazia perciò la vedo agonizzante .

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@j.zoller@tiscali.it

Grazie per il suo messaggio, dove vive la situazione dal suo punto di vista? Come dovrebbe essere organizzata la democrazia in quel luogo per far rivivere il dibattito e per farvi sentire ascoltati come cittadini?

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
@j.zoller@tiscali.it

È una buona osservazione: i social media come Meta, Google o TikTok hanno un grande potenziale per disinformare le società. Soprattutto perché si nascondono dietro la tecnologia: "è l'algoritmo che spinge alcune notizie in alto e altre in basso".

Docmax
Docmax
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da ES.

Ho i miei fondati dubbi, come prima risposta, in riferimento alle nazioni che mi coinvolgono. -Con gradi diversi. Devo innanzitutto fare riferimento al mio concetto di Democrazia. Credo nel trittico dell'Illuminismo francese: Libertà, Uguaglianza e Fraternità. Intendendo -brevitatis causae- per Libertà, quella nel rispetto degli altri; per Uguaglianza, le pari opportunità (per quanto possibile); e per Fraternità, la massima empatia da parte dello Stato verso i più svantaggiati. D'altra parte, dal punto di vista istituzionale, inquadro il concetto di Democrazia come: 1) suffragio universale; 2) rinnovo dei mandati con limiti ristretti per tutte le cariche elettive; 3) divisione dei poteri;

Ori
Ori
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.

Cari cittadini. Per anni abbiamo fornito milioni di aiuti in nome dello sviluppo, e ora possiamo vedere come questa somma sia stata riciclata in relazione ai dittatori. I dittatori non sono stati solo graziati, ma trasformati in una minaccia. Molti milioni provenienti dagli aiuti allo sviluppo sono finiti nell'industria degli armamenti di Russia, Cina e altri Paesi. Le armi strategiche sono presenti in ogni geografia __Oggi c'è la guerra in tutti i sensi. È questo il nostro successo e la nostra volontà? Coloro che sono diventati milionari grazie ad esso hanno la responsabilità

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Ori

Per favore, cerchi di rimanere in tema. Le sarei anche grato se potesse chiarire su quali basi fattuali vede il suo appello: Come e dove dovrebbe essere evidente l'"ora"

BBo
BBo
@Ori

Io lascerei via la Russia e la Cina, ma metterei dentro ucraina (un pozzo senza fondo), dove i soldi non vanno in aiuto alla sua popolazione, Israele che sta compiendo un genocidio in Palestina (di fatto lo finanziamo) e alla UE, dove la democrazia non esiste e creano leggi assurde a scapito dei cittadini europei.

Matthias Bänninger
Matthias Bänninger
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.

Non credo proprio! Dipende da molte cose, ad esempio da dove avete appena investito il vostro denaro, da chi dipendete per il vostro reddito e da chi controlla (ha comprato) i media, ma soprattutto da chi in borsa trarrebbe il maggior profitto da una terza guerra mondiale. Con i derivati (scommesse e speculazioni), oggi è possibile trarre profitto da tutto. Soprattutto dai traffici di armi ad alta tecnologia e dalla conseguente morte di altre persone! Non c'è fine alla crudeltà degli investimenti, delle speculazioni e delle scommesse sui mercati azionari mondiali. I 30 articoli delle Nazioni Unite sui diritti umani sembrano solo una cinica presa in giro. Chi sa attualmente chi ha investito il proprio denaro in cosa e dove?

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Matthias Bänninger

Di quale Paese sta parlando quando scrive questo? Vede che i suoi diritti umani - e apparentemente tutti - vengono disattesi?

Matthias Bänninger
Matthias Bänninger
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Benjamin von Wyl

Si può prendere qualsiasi paese del globo o la sua borsa valori e investire in Rheinmetall, Lookheed Martin o altre società di difesa o nelle loro banche ombra come Blackrock (per inciso, il nostro ex presidente della BNS Philipp Hildebrandt è stato a lungo presidente di Blackrock a Londra), ecc. Oppure si può anche prendere Big Pharma, ad esempio, e ricercare come l'intero mercato degli psicofarmaci sia stato finanziato per decenni dalle compagnie di assicurazione sanitaria locali (svizzere ed europee) attraverso la "psichiatria forzata", un business globale da miliardi di dollari che costa la vita a diverse migliaia di persone ogni anno - assolutamente in violazione dei diritti umani e crudele - la CRPD dell'ONU (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), che vieterebbe di fatto di trattare le persone con psicofarmaci contro la loro volontà, manda i suoi saluti. Gli esempi sono numerosi in tutto il mondo, basti pensare alle nostre multinazionali delle materie prime a Zugo o alle aziende alimentari a Vaud o alle aziende agricole intercontinentali come Syngenta o Monsanto, ma non finisce qui! O l'intero pasticcio dei PFAS con cui i nostri governi devono ora fare i conti. Per esempio, fate qualche ricerca sui PFAS, cosa sono i PFAS, dove sono contenuti, come entrano nell'ambiente e quindi nel ciclo alimentare e dell'acqua potabile e quindi, naturalmente, alla fine nel nostro corpo, ecc. O vedete qualche articolo delle Nazioni Unite sui diritti umani che permetta a una multinazionale chimica (produttrice di PFAS) di avvelenare il mio corpo?... fortunatamente, non l'ho ancora trovato da nessuna parte! Beh, se si considerano tutti gli infiniti e mai espiati reati commessi da queste multinazionali intercontinentali, i 30 articoli dell'ONU sui diritti umani sembrano davvero una cinica presa in giro! Il denaro e quindi gli interessi economici governano il mondo e nient'altro, ed è sempre stato così, diritti umani e intere democrazie o meno!

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Matthias Bänninger

Gentile signor Bänninger,____Il Parlamento svizzero si sta occupando dei PFAS e i media svizzeri hanno reso pubblica la questione. ______ Capisco che lei sia arrabbiato e che stia collegando molte cose che non possono essere collegate tra loro. Ma lei è a conoscenza della questione che la turba solo grazie al funzionamento della cerniera tra giornalismo libero e società civile. ______ La democrazia svizzera è stata plasmata da un referendum in cui un sorprendente 35,6% ha votato a favore dell'abolizione dell'esercito. Questo ha portato, tra l'altro, all'introduzione del servizio civile. Anche sulla questione di quanto la democrazia svizzera sia determinata dagli interessi della difesa: se questi fossero così dominanti come lei li dipinge, probabilmente questo voto formativo non avrebbe avuto luogo: https://www.swissinfo.ch/ger/politik/vor-30-jahren_als-die-schweiz-ihrer-armee-den-boden-unter-den-fuessen-wegzog/45349748

Matthias Bänninger
Matthias Bänninger
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Benjamin von Wyl

Di chi è il pane che mangio, di chi sono le canzoni che canto! Questo vecchio adagio si applica praticamente a tutti gli elettori e ai loro partiti nel mondo, non solo ed esclusivamente a quelli svizzeri. Al momento si vuole rendere di nuovo meno attraente il servizio civile, in modo che uomini e donne decidano di prestare nuovamente servizio nell'esercito, cosa che personalmente non ritengo sbagliata alla luce della situazione politica globale. Quello che lei cita risale a 30 anni fa e allora la situazione geopolitica in Europa era un po' (molto) diversa. Con la glasnost e la perestrojka e il crollo del comunismo - la vittoria del capitalismo sull'economia pianificata, meno innovativa ed efficiente (come celebrato dalla maggior parte delle persone in Occidente all'epoca) - ora (1989) sarebbe scoppiata la pace mondiale eterna e tutti i bilanci della difesa avrebbero potuto essere ridotti perché non sarebbero mai più stati necessari. Oggi siamo qualche capitolo più ricchi rispetto a questa convinzione! Quasi senza eccezione, le guerre scoppiano sempre per interessi puramente economici. Tutto il resto è una finzione e una copertura, anche le bugie per la maggior parte o, come diremmo oggi, le fake news, perché la verità muore sempre per prima in una guerra e la speranza di sopravvivere muore per ultima.

MWB
MWB
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.

Su questo tema consiglio il libro "2048 Final Report" dell'avvocato David Dürr. Egli dimostra in modo abbastanza conclusivo che la "nostra democrazia" ha poco a che fare con ciò che ci aspettiamo da essa. Inoltre, mostra anche un modo in cui potremmo mettere in ginocchio la "Confederazione Svizzera" semplicemente cancellando la nostra adesione, come è possibile fare con qualsiasi cooperativa.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@MWB

Grazie mille per il suo messaggio! Ho letto ora una recensione del libro su "Schweizer Monat" e riconosco - soprattutto come autore letterario - l'importanza delle visioni speculative del futuro. Ma la domanda che mi sorge spontanea è la seguente: Tali visioni devono avere il loro effetto 1:1? O forse indicano un altro livello?

swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

Non dobbiamo temere le armi nucleari come un tempo. La vera minaccia alla democrazia oggi viene dall'interno, quando le società si spaccano in battaglie ideologiche. Troppe persone oggi trattano le opinioni diverse come offese mortali, pronte a "cancellare" o addirittura distruggere gli altri per il minimo disaccordo.____ I social media hanno solo amplificato questa tendenza. Gli algoritmi hanno inclinato il campo di gioco, alimentando l'indignazione e la divisione, non l'equilibrio. Quella che avrebbe dovuto essere una piattaforma per il libero scambio è diventata invece un'arma puntata contro il nostro tessuto sociale.____Nel frattempo, la realtà stessa sembra meno coinvolgente. Molti si ritirano in mondi virtuali o in interminabili dispute online, intorpidendosi mentre i valori democratici si erodono lentamente.____ In questo clima, è facile che una singola figura aumenti rapidamente di popolarità - ma altrettanto rapidamente, gli avversari politicizzeranno e attaccheranno quella persona, a volte persino alimentando le fiamme della violenza per eliminarla. Lo abbiamo visto con personaggi pubblici come Charlie Kirk, dove l'individuo diventa un simbolo in una guerra culturale.____ E, cosa preoccupante, il ciclo non si ferma agli adulti. Anche i bambini vengono trascinati in questo mix tossico. I genitori discutono apertamente di politica con i telefoni in mano, mentre i bambini assorbono il rumore molto prima di poterlo capire.____Non esiste una soluzione semplice. Ma se non riusciamo a riconoscere queste minacce - provenienti dall'interno delle nostre stesse società, alimentate dalla tecnologia e dalla divisione - le nostre istituzioni potrebbero non resistere all'ascesa di una politica di tipo autoritario.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@swisstester123@gmail.com

Grazie mille per il suo contributo! Molto di ciò che descrivi nelle tue argomentazioni mi suona familiare - allo stesso tempo, a volte mi preoccupo ancora delle armi nucleari. ____ Lei scrive che i social media hanno esacerbato questa tendenza - ma cosa c'è all'inizio? Anche l'alienazione nella comunicazione digitale segue un certo schema: si reagisce agli stimoli, ma non si prosegue necessariamente con un dibattito. Secondo lei, le società devono reimparare a discutere e ad argomentare?

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

Il problema è che la democrazia in molti Paesi occidentali può essere descritta come svuotata o disfunzionale, e il voto ai cosiddetti partiti estremi può essere visto come un tentativo disperato di ripristinarla. I sondaggi in molti Paesi mostrano che oltre il 30% dei cittadini sente di non avere più alcuna influenza sulla direzione che sta prendendo il proprio Paese. Un Paese del genere non è più una democrazia, che per definizione richiede che siano i cittadini a definire la politica del proprio Paese. I partiti politici, le elezioni, una stampa diversificata e l'assenza di prigionieri politici non sono di per sé democrazia, ma sono solo mezzi per dare agli elettori un'influenza sul Paese. In molti Paesi la classe politica è distaccata dai cittadini. Gli elettori sono costretti a scegliere tra alcuni pessimi candidati preselezionati, di cui non ci si può fidare. I giornalisti spesso ripetono ciecamente che il nostro Paese va bene perché è peggio. La Svizzera, con i suoi regolari referendum su varie questioni, un numero relativamente basso di argomenti politici tabù, un potere significativo nelle amministrazioni locali e una classe politica relativamente debole e vicina ai cittadini, rappresenta un'eccezione positiva.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
@Jorg Hiker

Vielen Dank für Ihre Perspektive Herr Hiker. Sie haben natürlich recht, dass Wahlen alleine keine Demokratie ausmachen, sondern es dazu eine Vielzahl von Freiheiten, Strukturen und eine aktive Gesellschaft braucht.____Die UNO definiert Demokratie seit 2002 so: "il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la libertà di associazione, di espressione e di opinione, l'accesso al potere e il suo esercizio in conformità con lo Stato di diritto, lo svolgimento di elezioni periodiche libere ed eque a suffragio universale e a scrutinio segreto come espressione della volontà del popolo, un sistema pluralistico di partiti e organizzazioni politiche, la separazione dei poteri, l'indipendenza del potere giudiziario, la trasparenza e la responsabilità nella pubblica amministrazione, e mezzi di comunicazione liberi, indipendenti e pluralistici"____Cosa ha fatto la sua opinione in merito ai principi fondamentali che hanno portato alla nascita della democrazia? È questa la rivoluzione mediale, che è sempre più forte? Und: Mi chiedo se non sia il caso di chiedergli come mai si senta in colpa.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
@Benjamin von Wyl

Credo che il problema sia la chiusura del sistema politico in due o pochi grandi partiti, dove i politici lottano più per una posizione all'interno del loro partito che per sostenere i cittadini. I vecchi media, purtroppo, sono parte del problema, perché sono diventati troppo dipendenti dal business e dalla politica. Vedo i nuovi media come una forza positiva in grado di ripristinare la democrazia. Per fare un esempio: in Germania, negli anni 2010, tutti i politici, le televisioni e i giornali hanno avuto per diversi anni una visione molto unilaterale dei migranti. Tuttavia, i social media e Internet hanno evidenziato la verità. Se la voce dei social media fosse stata dominante, la Germania degli anni 2020 avrebbe potuto evitare la crisi dei migranti o sarebbe stata molto meno sentita. La Germania ha davvero una stampa libera, se la parola "migrante" non esiste nei media, ma solo "Flüchtling" o rifugiato, anche se la maggior parte delle migliaia di persone arrivate non erano rifugiati?

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
@Benjamin von Wyl

Mi sposto da un Paese all'altro con incarichi relativamente brevi. Per questo sono in grado di vedere le prospettive non di una sola società, ma di più società diverse.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
@Benjamin von Wyl

Piuttosto che darsi una pacca sulla spalla sostenendo che alcune dittature sono peggiori, mi concentrerei sulle minacce alla democrazia in Europa occidentale. La definizione delle Nazioni Unite, che lei cita, differisce da quella del libro di testo. Tuttavia, la sensazione diffusa tra i cittadini occidentali di avere poca influenza sui politici viola direttamente l'"accesso al potere" e l'"espressione della volontà popolare". La corruzione nazionale e la scarsa trasparenza dei partiti politici violano la "trasparenza e la responsabilità della pubblica amministrazione". La dipendenza dei vecchi media dalla politica e l'evitamento di argomenti difficili violano i "media liberi e indipendenti". È importante capire che la disinformazione straniera sfrutta solo la debolezza preesistente delle democrazie e dei media occidentali. In una democrazia più diretta, la disinformazione straniera sarebbe molto più debole, o forse non verrebbe nemmeno tentata.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Jorg Hiker

La ringrazio molto per il suo punto di vista - e per come si muove esattamente lungo la definizione delle Nazioni Unite. Lei solleva molte questioni interessanti. ____ Sono d'accordo con lei sul fatto che molti cittadini in molti Paesi non si sentono ascoltati e che elementi di democrazia diretta come quelli presenti in Svizzera sono probabilmente un modo per garantire che ciò non accada. In termini di trasparenza, tuttavia, la Svizzera, ad esempio, si colloca nel mezzo del campo europeo, mentre altri Paesi sono molto più esemplari. ____ Avete ragione a dire che la disinformazione straniera parte da una debolezza esistente. Tuttavia, non è nemmeno chiaro fino a che punto questa mira davvero a convincere - o se è più probabile che abbia un effetto che confonde e offusca. Nel senso di "inondare la zona di merda". ____ Grazie mille per i vostri contributi dedicati!

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
@Benjamin von Wyl

@Benjamin von Wyl__Per combattere la disinformazione, i vecchi media devono riconquistare la fiducia del pubblico. Questo include le scuse per l'omissione e l'informazione unilaterale di argomenti difficili come la mancata integrazione dei migranti o la chiusura dei covoni. I vecchi media devono cambiare per discutere veramente di argomenti difficili. Sfortunatamente, i governi occidentali non sembrano pronti per questo. Invece, cercano di censurare ancora di più, il che è destinato a fallire e a produrre meno fiducia, disordini sociali e più disinformazione.__@Benjamin von Wyl__Sono completamente d'accordo sul fatto che la disinformazione straniera abbia obiettivi diversi. A volte confonde l'argomento, altre volte uccide il dibattito inondandolo di argomenti collaterali irrilevanti (una variante particolare è chiamata sealioning). Questo è comune anche nei vecchi media. Altre volte mette i gruppi sociali gli uni contro gli altri e cerca di provocare un disordine civile generale. Altre volte fornisce un pretesto ai traditori locali. Altre volte ancora, la disinformazione è in realtà rivolta ai cittadini del Paese disinformatore stesso. Cerca di dare la falsa impressione che i Paesi occidentali siano divisi, deboli e che presto cadranno.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Jorg Hiker

Egregio signor Hiker____ Sono d'accordo con lei sul fatto che nella lotta contro la disinformazione è fondamentale che i media - ma anche altre istituzioni pubbliche - mostrino di saper riconoscere i propri errori. Questo è probabilmente molto importante come misura di rafforzamento della fiducia: correggere gli errori in modo rapido e trasparente. ____ Tuttavia, ho l'impressione che lei abbia una visione della pratica giornalistica che non si applica in termini di intenzione. ____I giornalisti si occupano di un evento o di un argomento - nel rispetto delle regole tecniche, etiche e legali - e riferiscono su questo singolo argomento. Naturalmente, sono anche caratterizzati da un proprio pregiudizio e da un proprio orizzonte che dovrebbero contrastare il più possibile, soprattutto nella ricerca degli argomenti. ____Ma questo avviene dal basso verso l'alto. Se un'area tematica - cosa che accade spesso - viene trascurata, non c'è un metodo centralizzato e nemmeno una pianificazione dietro. ____Non sto scrivendo per darvi una lezione su questo, ma per spiegarvi come vivo il lavoro nella pratica.

