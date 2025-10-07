Keller-Sutter lancia appello per pace in Medio Oriente

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Keystone-SDA

In occasione del secondo anniversario degli attacchi palestinesi in Israele la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha lanciato un appello alla pace. "È più che mai tempo di porre fine alla violenza", afferma oggi sulla piattaforma X.

(Keystone-ATS) Due anni dopo gli attacchi “i nostri pensieri vanno a tutte le persone che soffrono”, scrive la Keller-Sutter, invitando Hamas a liberare gli ostaggi israeliani. “La disperazione e l’immenso dolore devono finire”, ha scritto ancora la presidente della Confederazione. “La pace è l’unica via possibile.”

Il 7 ottobre 2023 terroristi di Hamas, insieme ad altri gruppi islamisti, hanno compiuto il peggior massacro nella storia di Israele: circa 1’200 persone furono uccise e più di 250 rapite e portate nella Striscia di Gaza. Israele reagì con un’offensiva militare, ancora in corso, che ha provocato finora oltre 66’000 morti e circa 170’000 feriti.