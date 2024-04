Ken Loach annuncia, “sono arrivato al capolinea”

(Keystone-ATS) Ken Loach è arrivato al suo ultimo film. Lo ha detto lo stesso regista presentando a Variety The Old Oak, il dramma del 2023 che ha debuttato in concorso all’ultimo Festival di Cannes.

Dopo una carriera di 60 anni costellata da titoli come La Parte degli Angeli, Piovono Pietre e Il Vento che Accarezza l’Erba, l’87enne cineasta britannico due volte Palma D’Oro ha deciso di andare in pensione.

Non sarebbe la prima volta che Loach annuncia di aver deciso di chiudere con il cinema, così quando lo aveva ribadito nelle interviste precedenti all’uscita del suo ultimo film a Cannes, le sue parole erano state accolte con scetticismo. Ora però sono passati dieci mesi e – riporta Variety – neppure lo stato degli affari del mondo ha fatto cambiare idea a uno dei autori più politicamente impegnati del cinema mondiale.

“Penso che dal punto della salute non sia saggio continuare”, ha spiegato: “Ti fermi quando assolutamente devi, e io sono arrivato al capolinea”. Chiudere con la macchina da presa non significa tuttavia abbandonare il cinema: “Non significa interrompere il rapporto con i film, con gli studenti e con le persone che scrivono i film. Ci sono molte possibilità di fare cose simili al lavoro, ma che non richiedono lo stesso livello di concentrazione e di spostamenti”.