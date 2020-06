Raiffeisen investe 550 milioni di franchi in strategia 2021-2025

Il cda del gruppo Raiffeisen ha approvato la nuova strategia per gli anni 2021-2025 KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

Il consiglio di amministrazione del gruppo Raiffeisen ha approvato la sua strategia per gli anni 2021-2025. La banca vuole rafforzare la sua vicinanza alla clientela e promuovere maggiormente le innovazioni rispetto a quanto fatto finora.

Per l'attuazione della nuova strategia sono stati investiti 550 milioni di franchi. In tal modo, dal 2025, Raiffeisen intende generare incrementi di efficienza e ulteriori proventi per circa 500 milioni di franchi all'anno con effetto positivo sull'utile del gruppo, si legge in una nota odierna.

Il gruppo punta a un aumento della quote di mercato in tutti i campi di attività. Vuole in particolare ottenere maggiori utili nelle operazioni indifferenti entro il 2025.

Con la standardizzazione e la digitalizzazione dei processi Raiffeisen punta inoltre a ottenere incrementi di efficienza. Il gruppo intende rimanere la banca che si contraddistingue chiaramente per la sua struttura cooperativa, con vantaggi per i clienti e radicamento a livello locale.