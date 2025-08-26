The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Recuperato l’aereo affondato nel lago dei Quattro Cantoni

il recupero del relitto di un aereo dal lago dei quattro cantoni
Il piccolo velivolo è affondato il 28 luglio. Keystone-SDA

L'aereo affondato il 28 luglio nel lago dei Quattro Cantoni è stato ripescato dall'acqua oggi a mezzogiorno, dopo che i sommozzatori hanno praticato dei fori nella carlinga per far defluire l'acqua.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il muso dell’aereo era incastrato nel limo a circa 100 metri di profondità. Questa mattina il velivolo è stato liberato dal fango e sollevato a circa 15 metri di profondità, dove è stato portato in posizione orizzontale e stabilizzato.

L’aereo, un Daher TBM-940, era decollato alla fine di luglio da Buochs (NW) in direzione di Burg Feuerstein, in Germania, e si è schiantato nel lago a nord del Bürgenstock dopo un volo di circa tre minuti. Il monomotore turboelica si è inabissato sul fondo del lago.

I due occupanti del velivolo sono stati tratti in salvo dalla polizia cantonale di Nidvaldo. Il pilota 78enne è sopravvissuto illeso all’incidente, mentre la passeggera 55enne è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale.

