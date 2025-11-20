The Swiss voice in the world since 1935
Tre astronauti cinesi bloccati in orbita in attesa della navetta

Keystone-SDA

Tre astronauti cinesi della missione Shenzhou-21 sono bloccati da quasi una settimana a bordo della stazione spaziale Tiangong in attesa di un mezzo che possa riportarli sulla Terra.

(Keystone-ATS) È il secondo episodio in pochi mesi dopo la vicenda degli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams, rimasti in orbita nove mesi invece che pochi giorni a causa di problemi tecnici al veicolo Staliner.

Nel caso dei cinesi, l’imprevisto è nato da un piccolo detrito spaziale che all’inizio di novembre ha colpito e danneggiato la navetta della missione Shenzhou-20: i tre astronauti della spedizione (Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie) sono stati costretti a tornare sulla Terra il 14 novembre con la navetta della missione Shenzhou-21 arrivata in orbita da pochi giorni. Così, i tre astronauti della Shenzhou-21 (Zhang Lu, Zhang Hongzhang e Wu Fei) sono rimasti sprovvisti di un mezzo da usare per rientrare sulla Terra in caso di emergenza.

Per recuperarli, verrà anticipata la successiva missione Shenzhou-22: originariamente programmata per il lancio tra aprile e maggio 2026, potrebbe essere lanciata nei prossimi giorni senza equipaggio, secondo quanto dichiarato a una TV cinese da Zhou Yaqiang, funzionario del China Manned Space Engineering Office. La data del lancio non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma un tentativo potrebbe essere fatto martedì 25 novembre.

