Trump ha accolto Ahmad Al Shara alla Casa Bianca

Keystone-SDA

Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il presidente siriano Ahmad Al Shara, prima visita ufficiale di un capo di stato siriano a Washington da quando la nazione ha ottenuto l'indipendenza nel 1946. L'incontro nello Studio Ovale è già iniziato.

(Keystone-ATS) La visita si concentrerà sui progressi verso l’adesione formale di Damasco alla Coalizione globale contro l’Isis, sulla revoca delle sanzioni Usa e su una nuova cooperazione con le forze armate statunitensi. L’evento ha anche un significato simbolico rilevante, indicando un notevole cambiamento nella politica tra Stati Uniti e Siria, dopo anni di sanzioni internazionali e isolamento diplomatico.